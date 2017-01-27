Arguvan Belediyespor’dan transferde gövde gösterisi

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Arguvan Belediyespor transferde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Ligde lider Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'un yakın takipçisi durumunda olan Arguvan Belediyespor, önünde bulunan kritik maçlar öncesinde kadrosunu önemli isimlerle takviye ederek adeta gövde gösterisi yaptı. Arguvan Belediyespor, Malatyaspor'dan Engin Bilici ve Cumali Kılınç, İnönü Üniversitesispor'dan Samet Çevik, 44 Malatyaspor'dan Bünyamin Kalaycı ile Demirspor'dan Erkan Polattaşı renklerine bağladı. Arguvan Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş yaptığı açıklamada, kadrolarına önemli isimleri kattıklarını ifade etti.

-"Kendilerini kanıtlamış isimler"

Bu sezon Arguvan Belediyespor olarak ligde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Karakuş, "Öncelikle ligde büyük özveri ve azimle mücadele eden oyucuları ve teknik heyeti kutluyorum. Gerçekten örnek bir takım görüntüsü ortaya koyuyoruz. Tabi transferde aldığımız isimler tanınan bilinen kendilerini kanıtlamış isimler. Bu isimler sadece futbolculuklarıyla da değil, kişilikleriyle de sevilen futbolcular. Umarım Arguvan'a faydalı olur bu oyuncular. Hayırlı olsun diyor, başarı getirmesi temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.