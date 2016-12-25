Ardahan’da Sibirya soğukları esnafı vurdu

Ardahan'da yöre esnafı, aşırı soğuktan dolayı iş yapamaz duruma geldi.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 28 dereceyi gösterdi. İş yerlerinin camları buzla kaplanırken, hayat durma noktasına geldi. Dondurucu soğuklardan esnaf iş yapamaz duruma geldi. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Ardahanlı esnafın çaresiz olduğunu söyleyen Mustafa Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Eksi 40 derecenin altında yaşıyoruz, burada yaşam şartları gerçekten çok sıkıntılı. Buradaki sıkıntıyı anlamak için burada en az bir hafta kalmaları gerek. Şu anda benim yaklaşık 150 bin lira ödemem var ama kasamda sadece 5 lira para var. Dükkânımızın kapısını açan yok, işlerimiz kesik, bankalara gidiyoruz önümüz kesiliyor. Bankaların Ardahan'da esnafa bir hak tanıması ve kredi vermesi lazım. Esnaf zor durumda, bu sıkıntılar nedeniyle iş yerimizi mi satalım. Batıdaki esnafla Ardahan'daki esnaf aynı vergiyi veriyor ve bu büyük sıkıntı. Batıda esnaf dükkanını açtığı zaman harıl harıl çalışırken, biz burada köy yolları kapalı, şartlar ağır, vatandaş çarşıya gelemiyor. Büyük bir sıkıntıdayız, yani kısa zamanda çözüm bulunması lazım, yoksa Ardahan'da kimsenin durma şansı yok" dedi.