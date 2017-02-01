Ardahan’da Cumhurbaşkanına hakaret edip, terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
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Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan eşyalara el konuldu. İfadeleri alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz hafta 5 kişi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanmıştı.
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