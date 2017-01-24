Araziye gömülü mühimmat bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde araziye gömül halde 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı ile 14 adet el bombası fünyesi ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide gömülü halde mühimmat olduğunu fark eden vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü vaziyette bir poşet içerisinde 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı, 14 adet el bombası fünyesi ile uzun namlulu bir silaha ait şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.