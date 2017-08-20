Aralık Caddesi asfaltlanıyor

Serdivan Belediyesi kaldırım ve bordür çalışmalarının ardından şimdi de Aralık Caddesi'ni sıcak asfaltla kaplıyor.

Yaklaşık 1, kilometre 2 metre uzunluğundaki caddenin ilk aşamada 700 metrelik kısmında sıcak asfalt serimi tamamlandı. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, asfalt sezonun başladığı Nisan ayından itibaren ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edilirken şu ana kadar 66 farklı noktada asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Yenilenen modern yüzüyle Aralık Caddesi'nde artık yaya ve araç trafiğinin tam anlamıyla birbirinden ayrıldığı dile getirilirken, Serdivan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'nün tüm ekip ve ekipmanla asfalt çalışmalarına ilçenin farklı noktalarında devam ettiği ifade edildi.