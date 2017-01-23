Apartman boşluğuna düşen Alzeimer hastası kadın öldü

Eskişehir'de Alzeimer hastası yaşlı kadın, apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Eskibağlar Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. Alzeimer hastası olan kız kardeşi Z.E. (75) ile birlikte yaşayan F.G. (79), sabaha karşı kapının çalması ile uyandı. Kapıyı açtığında komşuları apartman boşluğunda bir kadın olduğunu söyledi. Hemen kardeşinin odasına koşan F.G., Z.E.'yi yatağında göremeyince havalandırma penceresinin olduğu odaya geçti. Havalandırma penceresinin de açık olduğunu gören F.G., kız kardeşinin düşmüş olduğunu anlayarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.