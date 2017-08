Antika severler antika eşya mezatında buluştu

Bursalı antika severler Bursa Antikacılar Derneği'nin düzenlediği antika mezatında eski ve nadide eşyaları almak için bir araya geldi.

Her ayın 3'üncü Cumartesi Bursa Antikacilar Derneği tarafından Podyum Park'ta düzenlenen Podyum Antika Mezatı, Bursalı antika severleri buluşturdu. Gramofondan, foto romanlara, eski kap ve çanaklardan plaklara her çeşit antika eserin açık arttırmayla satıldığı mezatta antika severler en nadide parçaları alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Fiyatları 10 liradan binlerce liraya kadar çıkan antika eşyalar her yaştan antika sever tarafından satın alındı. Mezat sırasında yaşanan antika eşyaları alma mücadelesine çevredeki vatandaşlarda ilgi gösterdi.

30 yıldır antikacılık yapan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Aziz Alçiçek, mezatta 200 yıl öncesine kadar giden antika eşyaların satıldığını belirterek, "Bu bizim burada ikinci mezatımız. Burada sattığımız ürünlerin geçmişi 1800 sonlarından 1970'lere kadar gidiyor. Mezatımızda her türlü porselen, metal ve kağıt ürünlerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

Cumartesi gerçekleşen mezatın sonraki günü de antika pazarı kurulacağını ifade eden Alçiçek, esnafın da antika severlerin de mezattan ve pazardan memnun olduğunu belirtti. Pazar günü yapılacak antika pazarına 300 civarında esnafın katılacağını söyleyen Alçiçek, "Vatandaşlarımız istediği her şeyi bu pazarda bulabiliyor. Biz burada ürünleri teklife açıyoruz. Vatandaşlar meraklarına göre ürünleri topluyor. Esnaf da memnun müşteriler de" dedi