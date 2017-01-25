Antibiyotik kullanımını azaltmak için doktorlara eğitim verildi

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, antibiyotik kullanımını azaltmak için Şanlıurfa'da doktorlara yönelik eğitim düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları kapsamında antibiyotiğin gereksiz kullanımını önlemek amacıyla, Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testlerinin Kullanımı ve Sağladığı Yararlar konulu eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim, tüm hastanelerde enfeksiyon komitesindeki görevli uzman hekimler tarafından verildi. Eğitimde gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak, buna bağlı antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların direnç geliştirmesini önlemek amacıyla virüslerin ve bakterilerin vücutta yaptığı enfeksiyonlar teker teker irdelendi, virüslerin yaptığı vücut enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu belirtildi.

Eğitime Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık Tesislerinden Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları alanlarında uzman hekimler katıldı. Eğitim sonunda katılan hekimlere, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Hızlı Antijen Testleri ile ilgili afiş ve broşürler dağıtıldı.