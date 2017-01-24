Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor, bir günlük aranın ardından cumartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Osmanlıspor galibiyeti ile puanını 28'e çıkarıp 5. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni forvet El Kebir ilk antrenmanına çıktı
Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçına tam kadro hazırlanan kırmızı-beyazlılarda, sabah 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan El Kabir de antrenmanda yer aldı.
Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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