Antalya’da sahile Caretta Caretta ölüsü vurdu

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ndeki sahilde boynunda ağ parçaları bulunan Caretta Caretta ölüsü bulundu.

Muratpaşa İlçesi Lara sahili sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından ölü bir Caretta Caretta bulundu. Lara Sahili TRT Kampı yakınlarında sabah saatlerinde bulunan ölü caretta caretta'nın boynundaki ağ parçaları dikkat çekti. Caretta Caretta'nın bölgedeki balıkçı ağlarına takıldığı ve öldüğü tahmin ediliyor. Saatlerdir sahilde olduğu tahmin edilen Caretta'nın bedeninin, kuma çakılı vaziyette olduğu gözlendi. Çevredeki vatandaşlar, Caretta Caretta'nın ölüsünü üzüntüyle izlediler.