Antalya’da inşaatta meydana gelen göçük

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, inşaatta yaşanan göçük sonucu iskelenin altında kalan 7 işçiden 6'sının kurtarıldığını, bir işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında meydana gelen göçükle ilgili bilgi alan ve olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, basın mensuplarına açıklama yaptı. Uzunkaya, "İnşaat çökmesi neticesinde 7 çalışan işçi, iskelenin altında kalıyor. Bunlardan 6'sı çıkarıldı. Hastanelere gönderildi. Sağlık durumları iyi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bir işçimizi şu anda göçük altında. Yoğun demir yığınları ve iskele altında olduğu için şu anda kontrollü bir şekilde kendisine zarar verilmeden kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık durumu iyi kendisiyle temas kuruldu" dedi.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da İl Emniyet Müdürü Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile olay yerine gelerek bilgi aldı.