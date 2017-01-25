Antalya’da FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında açığa alınan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi eski Kaymakamı M.Ü.'nün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce açığa alınan ve çıkan 4 yeni KHK ile görevinden ihraç edilen eski Kaymakam M.Ü., Gündoğmuş ilçesinde ikinci kez gözaltına alınmıştı. Bylock kullandığı tespit edilen eski Kaymakam M.Ü. ile muhasebeci K.B ve C.A. sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.