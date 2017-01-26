Antalya’da Fatma Kızılçelik davasına devam edildi

Antalya'da geçtiğimiz 4 Nisan'da 7 yıllık karısı 27 yaşındaki Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Eşimi yoktan sebeple ya da para için öldürmem mümkün değildir" dedi.

Geçtiğimiz 4 Nisan'da Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 261 Sokaktaki bir apartmanın giriş katında 7 yıllık karısı Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik'in davasının 5'inci duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme de söz alan sanık Osman Kızılçelik, "7 yıllık evliliğimiz boyunca ben maktüle ve yakınlarına herhangi bir saygısızlık yapmadım. Eşimi yoktan sebeple ya da para sebebiyle öldürmem mümkün değildir. Ayrıca eylemi planlamış olsam günlük hayatıma devam edip kiralarımı ödemezdim. Alacaklarımın peşine de düşmezdim" dedi.

Sanık Osman Kızılçelik'in savunmasının ardından mahkeme başkanı 7 yıllık eşi Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, bir sonraki duruşmayı 23 Mart 2017 günü saat 14.30'a erteledi.