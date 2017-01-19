Antalya’da çöken inşaatta kurtarma çalışmaları tamamlandı

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu iskele altında kalan 7 işçinin kurtarılma çalışmaları tamamlandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan üç işçi ayakta tedavisinin ardından taburcu oldu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında saat 21,10 sıralarından iskelenin çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Çökmeyle birlikte yaşanan göçük altında 7 işçi kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri göçük altındaki 7 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri ilk olarak göçük altında kalan 6 kişiyi kurtardı. Kurtarılan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Birden iskele çöktü, bizde anlayamadık"

İtfaiye ve AFAD ekipleri diğer bir işçiyi kurtarmak için ise büyük mücadele verdi. İskele demirleri altında sıkışan işçi ile irtibat kuran ekipler, işçinin herhangi bir zarar görmemesini önledi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay anının yaşayan beton mikseri şoförü ise olayı şöyle anlattı: "Birden iskele çöktü, bizde anlayamadık. 8 kişiden 3'ü kendisi kurtulmuş diğerleri göçük altında kalmış. İşçiler kalıpların altında kaldı."

"Şuan hayati tehlikeleri yok, durumları normal"

Öte yandan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını koordine etti, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya çalışmalar sonucunda yapmış olduğu açıklamada, "inşaatın kalıplarının kurulmasını esnasındaki çökme sonucu şantiyede çalışan 7 işçi, enkaz altında, demir ve inşaat kalaslarının altında kalarak yaralandı. İlk başta çalışan 6 çalışanımız çıkarıldı. 3 tanesi ayakta tedavi olarak normale döndü. Diğer 3 tanesi değişik hastanelerde tedavi altına alındı. Şuan hayati tehlikeleri yok, durumları normal. Son işçimizi de kendisinin zarar görmemesi için hassas bir çalışma sonucunda çıkarıldı" dedi.

"Mutlaka bir eksiklik var ki çökme oldu"

Uzunkaya herhangi bir ihmalin olup olmadığına ise şöyle cevap verdi: "Ekiplerimiz konuyu inceleyecek. Şantiyenin çalışması, şartları, alınan tedbirler ile ilgili incelemeler devam ediyor. Şuanda bina güvenlik çemberine alındı. Sabah gerekli çalışmalar yapılacak. Tabi bütün önlemlere rağmen çökme olabiliyor. Mutlaka bir eksiklik var ki çökme oldu. Önemli olan hiçbir işçimizin ölmemiş olmamasıdır."