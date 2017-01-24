Antalya’da cinayet

Antalya'da aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar yolu Boğa Çayı taş ocakları karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da tüp bayiliği yapan 31 yaşındaki Burhan Oral, yanındaki çalışanı 52 yaşındaki Halil T. ile birlikte Çakırlar bölgesine tüp bırakmak için yola çıktı. İddiaya göre Oral, aralarında husumet bulunan bir kişi ile Hurma-Çakırlar karayolunda karşılaştı. Aralarındaki para mevzusu nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Oral ile şahıs arasında tartışma başladı. İkili arasında yaklaşık yarım saat süren tartışmanın büyümesi üzerine ismi belirlenemeyen motosikletli kişi, Burhan Oral ve Halil T.'nin üzerine tabancayla 6 el kurşun yağdırdı. Oral, yaralı şekilde aracının yanında yere yığılırken, Halil T. ise yaralı olarak portakal bahçesi içine kaçtı.

Portakal toplayan işçiler yaralı kişiyi görünce durumu hemen jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Halil T., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Burhan Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma bölgeyi güvenlik şeridine alırken, olay yeri inceleme geniş çaplı çalışma yaptı. Portakal bahçesi içinde de arama yapan jandarma, işçilerin de ifadesine başvurdu. Olay yerine gelen Burhan Oral'ın babası Şenol Oral gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Şenol Oral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayı gerçekleştiren motosikletli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.