Antalya OSB, yılın ilk toplantısını Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müteşebbis Heyeti aylık olağan toplantısını Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ve Bölge Müdürü İlhan Metin katıldı.

Toplantıda, Aralık ve Ocak ayları içerisinde hayata geçirilen iş ve işlemler hakkında Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından Vali Karaloğlu'na bilgi verildi.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, bölgenin Ekim ve Kasım ayı mizanı da görüşülürken, 1 firmanın arsa iade talebi, 2 firmanın iştigal konusu talebi, 1 firmanın unvan değişikliği, 1 firmanın nevi değişikliği, 5 firmanın tapu talebi, 2 firmanın finansal kiralama, 1 firmanın kiraya verme talebi ile doğalgaz alım sözleşmesi, Çalışma Komisyonu Raporları, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde asansör alanında Mesleki Eğitim ve Sertifika Programlarının yapılmasıyla ilgili konular değerlendirildi