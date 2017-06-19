Annesi öldürülen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Bilecik'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal'dan sezaryenle alınarak Isparta'da özel bir hastaneye götürülen erkek bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bilecik'te uzaklaştırma cezası bulunan kocası tarafından bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan ancak hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile Melike Kartal'dan alınan erkek bebek tedavisi için helikopterle Isparta'ya getirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü'ndeki heliport alanına inen bebek buradan ambulansla alınarak, oksijen soğutma cihazı bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Harun Tepeli, 35 haftalık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Bebeğin doğduğunda oksijensiz kaldığını bu yüzden beyinde ödem oluşması bulunduğunu belirterek, "Gereken tedavi yöntemleri uygulandı. 48 saat tamamlandı. Ama oksijensiz kalmasından dolayı hasar söz konusu. Hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda solunum cihazına bağlı. İzlemeye devam edeceğiz. Sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber ediliyor" dedi.

Olayın geçmişi

Bilecik'te uzaklaştırma cezası bulunun Hüseyin Kartal, 8 aylık hamile eşinin Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan evine giderek göğsünden bıçaklamış, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını ihbar etmişti. Hastaneye kaldırılan Melike Kartal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 8 aylık bebeği sezaryenle alınarak Afyon Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, oradan da ambulans helikoptere alınarak götürüldüğü Isparta'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.