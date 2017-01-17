Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan’dan doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Kaaraslan, doğalgaz patlamasıyla ilgili, "Hacettepe Hastanesinde 3 yaralımız var. 3'ü de çökmüş olan daireden çıkmış yani patlamanın merkezinden çıkmışlar. Çok ağır bir durumları yok. Şuanda ölü yok. Binanın içerisinde insan olduğuna dair bilgi yok henüz. Hiç kimsenin kalmadığını biliyoruz" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karaaslan, "Patlamanın meydana gelmesi doğalgazı işaret ediyor. Bina çok eski. Patlama binanın iki katına zarar vermiş durumda. O nedenle biraz daha kontrollü bir şekilde incelememizi yapıyoruz. Ama Ankaralılar rahat olsunlar. Çok büyük ihtimalle doğalgaz patlaması bir terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok" diye konuştu.

Yaralıların durumuyla ilgili ise Karaaslan, "Hacettepe Hastanesinde 3 yaralımız var. 3'ü de çökmüş olan daireden çıkmış yani patlamanın merkezinden çıkmışlar. Çok ağır bir durumları yok. Yanık iddiasıyla hastanede tedavi görüyorlar ama şuurları yerinde konuşabilecek durumdalar" ifadelerini kullandı.

Sızıntı ihtimalinin olup olmadığıyla ilgili ise Karaaslan, "Yok şu anda kesildi doğalgaz. Doğalgaz yetkilileri de burada onlarda kendi incelemelerini yapıyorlar itfaiye, doğalgaz şirketi, bombacılar burada. Daha net bilgileri kısa bir süre sonra açıklarız" açıklamasında bulundu.

Binanın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü lojmanı olduğunu kaydeden Karaaslan, "Şu anda ölü yok. Binanın içerisinde insan olduğuna dair bilgi yok henüz. Hiç kimsenin kalmadığını biliyoruz. Alt katlar boş ama üst katlarda oturanlar var. Çok şükür ölü yok Yaralıların durumu da ağır değil. Tabi ki ucuz atlattı" değerlendirmesinde bulundu.