Ankapark, EMITT’te tanıtılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yapımını sürdürdüğü ve dünyanın en önemli tema parkları arasına girecek olan Ankapark'ı tanıtıyor.

Dünyanın dört bir tarafından ülke ve şehirlerin katıldığı, bölgelerin turistik ve tarihi değerlerinin tanıtılarak yapılan çalışmaların anlatıldığı EMITT'te Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Kalkınma Ajansı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Beypazarı, Kızılcahamam, Kalecik, Keçiören, Altındağ, Nallıhan, Evren, Şereflikoçhisar ve Haymana ilçe belediyeleri de yer alıyor. Ankapark'ın dev maketinin yer aldığı Ankara standı, ilk günde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb D. Rifai ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de Ankara standını gezenler arasında yer aldı.