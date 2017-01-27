Andy Warhol kimdir?

Andy Warhol, 6 Ağustos 1928 yılında Pittsburgh, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı ressam bunun yanı sıra film yapımcısı ve yayıncıydı. Warhol, Pop art akımının en önemli temsilcilerinden kabul ediliyor. Seri üretimin, seri üretim nesnelerinin sıkça kullanıldığı bir sanat türünü kullanan Andy Warhol, resimlerini afiş tekniği ile çoğaltmıştı. Aslında bu radikallik, bir tepkidir ve çağın toplumsal olaylarıyla bir bütünlük içindedir.

Warhol, Nico ve The Velvet Underground'ı da keşfetmiştir. Warhol'un pop-art'ı, The Velvet Underground'ın bütün etkinliklerinde kendini hissettiriyor. 80'li yılların Chuck Berry'si grubun vokalisti Lou Reed.

Andy Warhol ve Nico tanıştıklarında, Nico henüz bir film yıldızı ve mankendi. Warhol Nico'yu Chelsea Girls adlı süperstarları arasına soktu. Ardından, Lou Reed'e Velvet Underground'ın bazı vokal parçalarını ona söyletmesini tavsiye etti. Nico, solo kariyerine başlamadan önce grubun ilk albümüne katkıda bulundu.

Warhol, çektiği kısa filmlerle Bağımsız Film Ödülü'nü kazanmayı başardı. Bunun yanı sıra "Empire" ve "Sleep" isimli iki deneysel uzun film çekti. Empire 8 saat sürüyordu ve Empire State Binası'nın karşısına konulmuş bir kameranın 8 saat boyunca sabit bir noktada çalıştırılmasıyla çekilmişti. Konsept olarak Sleep de ona benziyordu. Sleep, uyuyan birinin 6 saatlik uykusunu görüntülüyordu.

1966 yılında Warhol'un yaptığı "Chelsea Girl" isimli film, ticari salonlarda gösterilen ilk underground film olarak tarihte yerini aldı. Andy Warhol, 1967 yılında üniversitelerde konuşmalar yapmaya başladı. O kadar başarılı konuşmalar yaptı ki, bazı üniversiteler, onun yerine konuşma yapması için Warhol'a benzeyen tiyatrocularla anlaştı.

Andy Warhol, 3 Haziran 1968 tarihinde radikal feminist bir grubun üyesi olan Valerie Solanas tarafından suikast girişimi yapıldı. Olay sırasında ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan Warhol, göğsünden aldığı üç yara nedeniyle önce öldü sanılıp kalp masajı ile hayata döndürüldü. Tedavi olan Warhol, iki ay sonra ayağa kalkabildi. Valerie Solanas ise, akıl hastanesine sonrasında ise 3 yıllık cezasını çekmek üzere ceza evine gitti. Hatta, bu olayı anlatan I Shot Andy Warhol isimli bir film de çekildi.

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