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Anayasa Komisyonu’nda tartışmalar devam ediyor

Anayasa Komisyonu’nda tartışmalar devam ediyor

Ankara Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Dördüncü maddenin yeteri kadar görüşüldüğüne ilişkin önerge getiren Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa...

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Anayasa Komisyonu'nda tartışmalar devam ediyor.

Ankara Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Dördüncü maddenin yeteri kadar görüşüldüğüne ilişkin önerge getiren Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'a CHP milletvekilleri kendilerinin konuşmadığını söyleyerek itiraz ettiler. CHP milletvekillerinin itirazları eşliğinde dördüncü madde kabul edildi ve beşinci madde kanun teklifi metninden çıkarıldı.

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