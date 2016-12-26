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Anayasa Komisyonu’nda tartışma

Anayasa Komisyonu’nda tartışma

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. Teklifin birinci maddesi okundu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması esnasında CHP milletvekilleri...

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Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı.

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. Teklifin birinci maddesi okundu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması esnasında CHP milletvekilleri haklarını ihlal ettiklerini belirterek, itirazlarını sürdürdü.

CHP milletvekilleri "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde slogan attı.

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