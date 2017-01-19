Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda yedinci madde 340 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur beşinci madde oylamasına 484 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 340 kabul, 136 ret, bir çekimser, 4 boş, 3 geçersiz

Sonuçları duyan AK partililer sonucu alkışladılar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı "ya dilekçe vermek istedi. Bahçekapılı dilekçeyi kabul etmedi. Ayrıca, oylama sonucuna CHP Tekirdağ milletvekili Emre köprülü oylama sonuç tutanağına imza atmadı.