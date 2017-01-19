Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda beşinci madde 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda beşinci madde 342 oyla kabul edildi.
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Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda beşinci madde 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur beşinci madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. Oylama sonuçları şu şekilde oluştu; 342 kabul, 140 ret, 4 boş, (AUÖ-GD)
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