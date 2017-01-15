Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 17. maddede 484 milletvekili oy kullandı.
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Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 17. maddede 484 milletvekili oy kullandı. Oylar: 342 kabul, 135 ret, 2 çekimser, 3 boş ve 2 geçersiz.
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