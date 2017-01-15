Konya-2 °C

  1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 17. maddede 484 milletvekili oy kullandı.

A+A-

Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 17. maddede 484 milletvekili oy kullandı. Oylar: 342 kabul, 135 ret, 2 çekimser, 3 boş ve 2 geçersiz.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.