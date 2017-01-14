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Anayasa değişiklik teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı.

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Anayasa değişiklik teklifi 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oylar 314 kabul, 134 ret, bir çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz şeklinde gerçekleşti.

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