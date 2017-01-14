Anayasa değişiklik teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oylar 314 kabul, 134 ret, bir çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz şeklinde gerçekleşti.