Anayasa değişiklik teklifinin 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı.
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Anayasa değişiklik teklifi 11. Maddesi 341 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. Maddede 483 milletvekili oy kullandı. Oylar 314 kabul, 134 ret, bir çekimser, 5 boş ve 2 geçersiz şeklinde gerçekleşti.
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