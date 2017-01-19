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Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylaması başladı

Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylaması başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor.

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Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylaması başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur altıncı madde oylaması başladı. (AUÖ-GD)

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