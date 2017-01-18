Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde doğum günü kutlaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın AK Parti kulisinde doğum günü kutlandı.

Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda görüşmeler devam ederken, AK Parti kulisinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın doğum günü dolayısıyla kutlama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ile diğer vekiller Akdağ'ın doğum gününü kutladı. Akdağ, doğum günü pastasını kesti.