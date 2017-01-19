Anayasa değişiklik teklifi altıncı maddesi oylamasında gerginlik son anda önlendi
Anayasa değişiklik teklifi altıncı maddesi oylamasında gerginlik son anda önlendi.
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Anayasa değişiklik teklifi altıncı maddesi oylamasında gerginlik son anda önlendi.
Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması sırasında AK Parti Sakarya milletvekili Ali İhsan Yavuz ile Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekili Haydar Akar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesini istemeyen TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oturuma 15 dakika ara verdi. (AUÖ-GD)
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