Anayasa değişiklik teklifi 16.maddesi 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. 16. maddede 486 milletvekili oy kullandı. Oy sonuçları şu şekilde oluştu: 342 kabul, 141 ret, 2 boş, bir geçersiz.

Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleriyle birlikte oy kullandı. Daha sonra AK Parti Grubunun ön sırasına oturdu, milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kalabalık bir CHP milletvekili topluluğu ile oyunu kullandı. ,

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Celal Doğan ile el sıkıştı ve bir süre konuştu.