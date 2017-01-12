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Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylanan, seçim tarihlerini belirleyen Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi, 139 ret oyuna karşı 343 kabul oyuyla kabul edildi. (OED-GD)

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