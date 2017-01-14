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Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi 343 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi 343 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor.

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Anayasa değişikliği teklifi 10. maddesi 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 483 milletvekillinin oy kullandığı madde üzerinde, 343 kabul, 135 ret, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı.

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