Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi 343 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor.
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Anayasa değişikliği teklifi 10. maddesi 343 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 483 milletvekillinin oy kullandığı madde üzerinde, 343 kabul, 135 ret, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı.
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