Anaokulunun bilgisayarını çaldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir anaokuluna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, beş adet bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesinin 690 Evler Mahallesi'nde bulunan Alaplı Anaokulu'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece saatlerinde anaokulunun alüminyum dış kapısını levye ile açarak içeriye girdi. Hırsız ya da hırsızlar içeride bulunan beş adet bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

Sabah okula gelen öğretmenler hırsızlık olayını fark edince durumu polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.