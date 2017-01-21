Anamur’da Gençlerle El Ele Projesi’nde yarı yıl başarılı geçti

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce Gençlerle El Ele projesi kapsamında bir yarıyıl geride bırakıldı.

2016-2017 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısında Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince 2016-2017 eğitim-öğretim dönemlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları Gençlerle El Ele projesi kapsamında okul önlerinde ve çevresinde almış oldukları tedbirlerle öğrencilerin sorunsuz bir yarıyıl dönemi geçirmesini sağladılar. Ayrıca okullarda ve öğrencilerde madde bağımlılığının önlenmesi, problemli öğrencilerin tespiti ve sorunlarının en aza indirgenmesi, öğrencilerin okula devamlılığının sağlanması, okulların idarecileri, rehber öğretmenleri ve diğer görevlileri ile Emniyet Müdürlüğü arasında işbirliğinin geliştirilmesi noktasında önemli mesafeler alındı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, ikinci dönemin başlaması ile birlikte "Gençlerle El Ele" projesi kapsamında polis-öğrenci iletişiminin daha da güçlendirilmesi için çaba sarf edileceğini, sosyal etkinlik ve faaliyetlerin hız kazanacağını belirtti.