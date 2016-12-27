Anagold 24 Erzincanspor, Elazığspor’u 3-2 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması E grubu 4. hafta müsabakasında Elazığspor, Spor Toto 3. Lig 1. Gurup'ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor'a 3-2 mağlup oldu.

Anagold 24 Erzincanspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'u ilk maçta 4-0 mağlup ederken, kendi sahasında da 3-2 mağlup ederek, puanını 7'ye yükseltti.

Erzincan 13 Şubat Stadında oynanan müsabakada kırmızısı siyahlı ekipte Atilla Aybars Garhan 2'nci dakikada vurduğu topu Elazığspor'un ağlarına bırakarak, skoru 1-0 yaptı.

Elazığspor kendi atağında ceza sahası içerisine giren Muhammed Akyıldız topu yerden arkadaşına vermek isterken araya giren Safa Yıldırım topu kendi ağlarına bırakarak durumu 1-1 beraberliğe getirdi.

Maçın 38'nci dakikasında Elazığspor'u defansında Ömer Yıldız'ın yaptığı hata ile topla buluşan Atilla Aybars Garhan'ın attığı şut kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan geri döndü. Zeynel Alkan defansın arasındaki vuruşu ile topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Anagold 24 Erzincanspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Elazığsporlu Ömer Yıldız 48'nci dakikada yaptığı atakla skoru 2-2 beraberliğe sürükledi.

İkinci yarı süresince rakip kale önünde seyir eden Atilla Aybars Garhan, Volkan Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı kafa vuruşu ile topu Elazığspor'un ağlarına bırakarak skoru 3-2'ye taşıdı.

Anagold 24 Erzincanspor'un golünden sonra her iki takımın gol girişimleri sonuç vermedi ve Anagold 24 Erzincanspor sahadan 3-2 galibiyet ile ayrıldı.

Guruptaki 4 maç sonunda puanını 7'e yükselten kırmızı siyahlı ekip, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

STAT: 13 Şubat Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Emre Molak(xxx), Mehmet Şahan Yılmaz(xxx), Mehmet Salih Mazlum(xxx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal(xxx), Ahmet(xxx), Zeynel(xxxx)(76 dk. Barışxx), Aybars(xxxx)(Enesx), Cebrail(xxx), Sefa(xxx), Emre(xxx)(64 dk. Volkanxx), Yasin(xxx), Safa(xxx), Oğuz(xxx), Ömer(xxx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar(xx), Berk(xx, Onur(xx), Ömer(xxx)(86 dk. Onur Alsux), Yunus(xx), Ali Fırat(xx), Mehmet(xx), Hakan(xx)(89 dk. Enesx), Çağrı(xx), Muhammet(xx), Ömer Kara(xx)

GOLLER: 2 ve 82 dk. Aybars, 38 dk. Zeynel(Anagold 24 Erzincanspor), 28 dk Safa(K.K.), 48 dk. Ömer Yıldız(Elazığspor)

SARI KARTLAR: Sefa, Volkan(Anagold 24 Erzincanspor), Yunus, Mehmet, Muhammet(Elazığspor)