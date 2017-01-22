Anadolu'da hedef çıkışa geçmek

Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Maçı hakem Yusuf Doğan yönetecek. Temsilcimiz rakibini yenerek ligde çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anadolu Selçukspor bugün ligin 19.hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Hasan Avcı yönetecek. Avcı'nın yardımcılıklarını Fatih Söyler ve Yusuf Doğan yapacak. Yeşil-beyazlı temsilcimiz rakibini yenerek çıkışa geçme amacında.

MORAL BULMAK İSTİYOR

Anadolu Selçukspor ile Amed Sportif Faaliyetler bugün tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Kahramanmaraşspor'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Selçukspor bugün Amedspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Rakibinin kötü gidişatını avantaja dönüştürmek isteyen Anadolu Selçukspor rakibini yenerek aradaki puan farkını 3'e indirme amacında.

EVİNDE YÜZÜ GÜLMÜYOR

Yavru Kartal'ın evinde pekte yüzü gülmüyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Selçukspor, 1 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz evinde oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle: " Anadolu Selçukspor 0-0 Anadolu Üsküdarspor, Anadolu Selçukspor 0-1 Fethiyespor, Anadolu Selçukspor 1-0 Bucaspor, Anadolu Selçukspor 0-1 Kocaeli Birlikspor, Anadolu Selçukspor 1-0 Pendikspor." Yavru Kartal, bugün Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek ligde moral bulmak istiyor.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bugün Anadolu Selçukspor'a konuk olacak olan Amed Sportif Faaliyetler, ligde son 4 maçtır galibiyet yüzü görmüyor. Yeşil-kırmızılılar, ligde oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik alırken 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Amed Sportif Faaliyetler'in ligde oynadığı 4 maçta aldığı sonuçlar şöyle: " Pendikspor 3-0 Amed Sportif Faaliyetler, Amed Sportif Faaliyetler 2-5 Hacettepe, Kahramanmaraşspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler, Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Erzurumspor."

8 MAÇ DAHA OYNANACAK

Bugün Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta 8 mücadele daha oynanacak. Bugün grupta oynanacak olan diğer maçlar şöyle: "Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor, Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü-Ofspor, Fethiyespor-Bucaspor, Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor, Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor, İstanbulspor-Hacettepe, Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor."

BURAK TAŞPINAR