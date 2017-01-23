Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları Adana’da yapıldı
Judo Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları" Adana'da gerçekleştirildi.
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Judo Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları" Adana'da gerçekleştirildi.
Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Adana'nın yanı sıra Burdur, Hatay, Osmaniye, Antalya, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 68'i erkek toplam 113 sporcu katıldı.
Takım sıralamasında dereceye giren iller şöyle:
Erkekler: Osmaniye, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş
Bayanlar: Antalya, Mersin, Burdur ve Hatay
Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç, Asım Savaş Spor Salonu Amiri Mehmet Durmaz, Judo Federasyonu Adana İl Temsilcisi Dr. Şerafettin Demir ile antrenör ve hakemler verdiler.
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