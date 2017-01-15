Anadolu derbisinin galibi Kırşehirspor
'Anadolu derbisi" olarak gösterilen Kırşehirspor-Kırıkkalespor maçının galibi 2-0'lık skorla Kırşehirspor oldu.
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'Anadolu derbisi" olarak gösterilen Kırşehirspor-Kırıkkalespor maçının galibi 2-0'lık skorla Kırşehirspor oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup müsabakasında evinde Kırıkkalespor'u ağırlayan Kırşehirspor üstün oynadığı maçı 2-0'lık skorla kazandı.
26 ve 60. dakikalarda Rıza Kont maçın gollerini atarken, Ahi Stadyumu'nda oynanan maçı kalabalık bir taraftar grubu izledi.
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