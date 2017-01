Amonyum Nitrat gübresi tamamen yasaklandı

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Amonyum Nitrat gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklandığını ve çiftçilere satış yapılmayacağı belirtildi.

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Amonyum Nitrat (yüzde 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklandığını, çiftçilere satış yapılmayacağı, diğer yandan tarımsal amaç dışı kullanım için satış ve sevkiyatlarda ilgili firmalar bakanlıktan izin almaya devam edecekleri belirtildi.

Müdürlük açıklamasında üretici-İthalatçı firmaların ve bayi/dağıtıcıların yedieminlerindeki Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 26 CAN) ile Kalsiyum Amonyum Nitrat ( yüzde 21 CAN) gübrelerinin çiftçilere satışına kontrollü olarak izin verileceği de belirtilirken, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi.

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama'nın devamında, "Bu bağlamda, Üretici-İthalatçı Firmalardan Bayi/Dağıtıcılara satış yapılması konusunda yapılan açıklamada, "Üretici ve ithalatçı firmalar, sevkiyat işlemlerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapacaklardır. Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kayıtlı olmayan dağıtıcılara/bayilere kesinlikle sevkiyat yapılmayacaktır. Üretici-ithalatçı firma, sadece Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 26 CAN ve yüzde 21 CAN) gübrelerinin satış ve sevkiyat bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kaydederek Sevkiyat Belgesi çıktısını alacaktır. Bu belge ve Yol Kontrol Belgesini taşıma aracına verecektir. Eğer, sevkiyat sanayi, ihracat vs. amaçlı yapılacaksa Bakanlıktan ayrıca izin alınacaktır" denildi.

Dağıtıcı bayi-çiftçi- İl/İlçe müdürlükleri işlem süreçleri hakkında yapılan açıklamada ise, "Dağıtıcıdan/Bayiden dağıtıcıya/bayiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 26 CAN ve yüzde21 CAN) gübre satışı kesinlikle yapılmayacaktır. Gübre alacak Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorundadırlar. İl/ilçe Müdürlüğü, gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS/TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 (dört) nüsha e-reçete (Ek-1) düzenleyecektir. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek ve gübre satışı yapılmayacaktır. E-reçete, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi (GKTS) üzerinden sistemde yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından verilecektir. Çiftçi, e-reçete ile birlikte gübreyi satın alacağı bayi/dağıtıcıya başvurması gerekmektedir. Bayi/dağıtıcı, e-reçete'ye göre çiftçiye Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 21 CAN- yüzde 26 CAN) satışı yapacaktır. Satış sırasında e-reçete üzerine yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftçi) tarafından imzalanacaktır. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e- reçete üzerine yazılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Dağıtıcı/Bayi tarafından "Çiftçi Yol Kontrol Belgesi" düzenlenerek nakil yapılacaktır"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bayi/dağıtıcı çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 21 CAN- yüzde 26 CAN) gübrelerini gösteren e-reçete'nin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. İl/ilçe Müdürlüğü personeli, e-reçete'de yer alan Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübre bilgilerini GKTS'de "Bayi Stok Çıkışı"na girecektir. Çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Çiftçinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü ile arazilerinin olduğu il/ilçe müdürlüğünün farklı olması durumunda, çiftçi bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğünden e-reçeteyi alacak, gübre uygulaması için arazisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapacaktır. İl/ilçe Müdürlüğü, gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecektir. Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve İl/ilçe personeli (Tarım İşletme Danışmanı ve/veya diğer personel) hazır bulunacaktır. Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve yetkili personel e-reçete'nin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklardır. İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını GKTS'de yer alan "Gübre Uygulama Ekranı"na kaydedecektir. Sürecin tümünün sağlıklı işlemesinde İl/İlçe Müdürleri gerekli tedbirleri almakla sorumludur. Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) veya Pankobirlik'ten Gübre Satın Alacaksa, çiftçi bağlı olduğu İlçe müdürlüğünden e-reçete alarak gübre satın almak istediği TKK/Pankobirlik birimlerine başvuracaktır. TKK veya Pankobirlik birimleri, e-reçete'ye göre çiftçiye satış yapacaktır. Satış sırasında e-reçete üzerindeki satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (Çiftci) tarafından imzalanacaktır. TKK/ Pankobirlik birimleri tarafından Çiftçi Yol Kontrol Belgesi düzenlenerek nakil yapılacaktır. Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN-%26 CAN) gübrelerini satın alan çiftçi, almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte TKK/Pankobirlik birimlerine başvuru yapması gerekmektedir. TKK/Pankobirlik birimleri, gübreyi tarlaya uygulama planını yaparak çiftçiye önceden bildirecektir. Tarlaya uygulama esnasında çiftçi (yada temsilcisi) ve TKK/Pankobirlik birim personeli hazır bulunacaktır. Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi (yada temsilcisi) ve TKK/Pankobirlik birim personeli e-reçete'nin arka yüzüne, uygulanan gübre bilgilerini ve tarihi yazarak imzalayacaklardır. TKK/Pankobirlik birimleri, e-reçete'yi düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. İl/ilçe Müdürlüğü, tarlaya uygulanan gübre miktarını GKTS'de yer alan "Gübre Uygulama Ekranı"na kaydedecektir."