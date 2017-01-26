Amatör maçta istenmeyen görüntüler

Geçtiğimiz gün Rize'de oynanan amatör maçta iki takım oyuncuları sahalarda istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde oynanan Ardeşenspor ile Rize Belediyespor U19 Amatör ligi maçının 65. dakikasında iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı. Ardeşen Vali Erdal Ata Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım sporcuları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Saha içerisinde oluşan gerginlikte, polis ekipleri ve her iki takım teknik ekibinin müdahalesi ile sporcular sakinleştirilmeye çalışıldı.

Gerginliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.