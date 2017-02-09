Amatör kulüplere destek sürecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Karaağaçlı Pomakspor Kulübü Başkanı Şaban Numaş ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Karağaçlı Pomakspor Kulübü Başkanı Şaban Numaş ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı Numaş, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Manisa'yı amatör ve bölgesel liglerde temsil eden kulüplere yardımlarınız için teşekkür ediyoruz. Bu yapılan destekle daha sağlıklı ve sağlam kulüpler haline geldik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Nazik ziyaretleri için kulüp yönetimine teşekkür eden Güzgülü, amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde yardım etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Kulüp Başkanı Numaş, Cengiz Ergün yazılı Karaağaçlı Pomakspor formasını Mehmet Güzgülü'ne iletti. Destekleri için ayrıca Kulüp Yöneticisi Akif Hamit de Güzgülü'ne çiçek takdim etti.