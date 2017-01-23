Konya-4 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı
Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı

Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8. hafta mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oldu.

A+A-

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8. hafta mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oldu.

Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk yarışı veren Malatyaspor, ilk yenilgisini Battalgazi Belediyespor karşısında aldı. Malatyagücü ile Doğaşehir arasındaki müsabaka ise Malatyagücü takımı 1-0 öndeyken tatil edildi.

Ligin 8.haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu

1966 Malatya Gençlikspor 9 - 1 Kaldırımgücü, 1932 Malatyagücü 1-0 Doğanşehir Belediyespor (Y.K), Orduzuspor 2-1 Adafı Kartalspor, Battalgazi Belediyespor 3-1 Malatyaspor

B Grubu

44 Malatyaspor 1-3 Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyesi 4-0 Telekomspor, Ataköyspor 4-0 Akçadağspor, Malatya Demir 3-3 Sanayispor

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.