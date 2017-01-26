Altunyaldız, Chatham House’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz gazına bakışını anlattı

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'da, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Enerji Konferansına" katıldı.

Konferans kapsamında düzenlenen "Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz" panelinde konuşan Ziya Altunyaldız, yapılan fizibilite çalışmalarının, Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve ihracı konusunda en güvenilir ve rekabetçi güzergâhın Türkiye olduğunu gösterdiğini kaydetti. Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya tedarikinde Türkiye'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Altunyaldız, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Avrupa'ya ulaştırılmasının bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

TANAP projesinin Türkiye'nin ve özellikle Avrupa'nın gaz güvenliğinin sağlanmasında oldukça önemli olduğunu kaydeden Altunyaldız, TANAP projesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz gazının Avrupalı tüketiciye ulaştırılmasında Türkiye'nin ana tedarik ülkesi olacağının altını çizdi.

Rusya ile varılan mutabakatın ardından hızlanan Türk Akımı projesi ile de ülkemiz arz güvenliğinin sağlanması yolunda çok önemli bir adım atıldığını belirten Altunyaldız, Avrupa Birliği'nin de Rus gazını bu hat üzerinden almak istemesi durumunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Türkiye'nin tüm projelere tüm tarafların kazan-kazan prensibiyle baktığını söyleyen Altunyaldız, projelerin öncelikle Türkiye'nin daha sonra da Avrupa'nın enerji arz güvenliğine hizmet etmesi gerektiğini ve nihai olarak bölgesel barışın tesis edilmesine hizmet etmesinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Altunyaldız bu üç koşulu sağlayan her projeyi Türkiye'nin destekleyebileceğini sözlerine ekledi.