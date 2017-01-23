Altınok ve ekibinden esnafa çorba ikramı

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, Belde Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kepez meydanındaki Pazar esnafına hayırlı işler, bol kazançlar dileyerek çorba ikramında bulundular.

Pazar esnafı ziyaret eden Altınok, "Havaların soğumasıyla birlikte Belde sakinlerimizi ve Pazar esnafımızın gönlüne bir kez daha dokunmak istedik. Durmaksızın devam ettiğimiz esnaf ziyaretlerimiz, üye ziyaretlerimiz,kahvehane ziyaretlerimiz,hasta ziyaretlerimizle ve Belde sakinlerimize yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında olumlu geri dönüşler almaktayız. Ziyaretlerimiz esnasında Belde sakinlerimizin görüş, öneri ve isteklerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Biz her zaman sahada onlarla birlikte olduğumuz için sorunları yerinde tespit ediyoruz. AK Partinin başarı ivmesinin altında yatan en önemli nokta budur. Biz Teşkilat olarak Halktan aldığımız enerji ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve edeceğiz. Kepez Teşkilatı Belde halkı ile uyum içinde. Şuan da Ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu şey, Birlik ve Beraberlik. Bizler Vatanımızın üzerinde oynanan oyunları "Tek Yürek" olarak bozacağız. Kepez Belde sakinlerimizin bizlere göstermiş olduğu misafirperverlik bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.2017 yılında da katlanarak devam edecek olan saha çalışmalarımızla "Milletimizin efendisi değil 7/24 hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.