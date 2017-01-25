Alperen Soysal milli takım kampında
Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor'un altyapısından yetişen, Karaağaç Spor'da oynadıktan sonra sezon başında Hatay Spor'a transfer olan...
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Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor'un altyapısından yetişen, Karaağaç Spor'da oynadıktan sonra sezon başında Hatay Spor'a transfer olan 14 yaşındaki Alperen Soysal, (U-14) Türk Milli takım teknik Direktörü Güngör Şahinkaya tarafından İstanbul'a davet edildi.
İstanbul'daki (U-14) Milli takım seçmelerini tamamlayan Alperen Soysal, Perşembe günü başlayacak olan Antalya Belek Limak Arcadia oteli tesislerindeki 2. kampa da davet edildi. 14 yaşındaki Alperen Soysal geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösteriliyor.
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