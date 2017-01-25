Alperen Soysal milli takım kampında

Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor'un altyapısından yetişen, Karaağaç Spor'da oynadıktan sonra sezon başında Hatay Spor'a transfer olan 14 yaşındaki Alperen Soysal, (U-14) Türk Milli takım teknik Direktörü Güngör Şahinkaya tarafından İstanbul'a davet edildi.

İstanbul'daki (U-14) Milli takım seçmelerini tamamlayan Alperen Soysal, Perşembe günü başlayacak olan Antalya Belek Limak Arcadia oteli tesislerindeki 2. kampa da davet edildi. 14 yaşındaki Alperen Soysal geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösteriliyor.