Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu, 2016 yılını değerlendirdi. Aloğlu, 2016 yılının istenildiği gibi geçmemesine rağmen 2017 yılından ümitli olduklarını söyledi.

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu 2016 yılında yaşanan olayları değerlendirdi. Eskiden terörün bir yüzünün olduğunu belirten Aloğlu, "Terörün o çirkin yüzüne alışmıştık. Zaten terörün yüzü çok çirkindir fakat bu çirkinliği hat safhasına ulaşmış bir grupla karşı karşıyayız. Milletimizin güçlü iradesi ve milletimizin milliyetçiliğinden dolayı birçok devletin altından kalkamayacağı olumsuzlukların ve musibetlerin altından kalktık. Tabi bunlar bitecek mi bitmeyecek. 2016'da başlayan olaylar, 2017'de bitmeyecek. Sonuçta bir gece yatıp bir gece kalkacağız. Sadece rakamlar değişecek, yıl değişecek ama terör haindir, hain de haindir" dedi.

"Bir teröristten hiçbir zaman iyi bir hamle beklemeyiz" diyen Aloğlu, "Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Devletle ve güvenlik güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Suriye'deki, Irak'taki ve dünyanın içende bulunduğu karışıklıklar bitmeyecek. Bu teröristler için bir insanın canı, bir ülkenin ekonomisinin hiçbir önemi yok. Sadece ulaşmak istedikleri hedeflere, emellere her yolu mubah görmeye başladılar. Bizim ülkemizdeki insanlarımızın milli unsurlara düşkünlüğü bu hain emellerine ulaşmasını engelleyecek. Bizi bu şekilde yıpratamayacaklar. Sadece yapacağımız projelerimizi, ülke kalkınmasındaki bazı unsurları geciktirecekler. 2017'de mücadelemizi daha fazla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"2017'den umutluyuz"

Son zamanlarda işsizliğin yükselmesini de değerlendiren Aloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben hemen hemen 15 senedir bu piyasanın içerisindeyim. Bugüne kadar hiç işçi çıkarmayan fabrikalar işçi çıkarmaya başladı. Bunun da sebebi net ve açık. Yani iş düştü. Zaten maliyetler yükselmişti. Maliyetler yükselmeye başlayınca fabrikalarda bunu düşürmek için işçi çıkarmaya başladı. Hem Manisa hem de Türkiye ekonomisi için haneye bir para girmezse devamlı geriye düşüş olur. İşsizlik 2017'de bu şekilde daha devam ederse, devlet ekonomi paketlerine bir katkı daha yapmazsa biraz daha işsizlik yükselecek gibi görünüyor. Hükümet ilk önlemini aldı ve ekonomik paketi açıkladı. Ama bu ekonomik paketin daha büyük ve anlamlı olması gerekiyor. Amacına ulaşması için bu ekonomik paketlerin daha geniş kapsamlı olması gerekiyor. 2016 istediğimiz gibi olmasa da her şeye rağmen 2017'den umudumuz, ümidimiz var."