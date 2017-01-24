Almanya’dan geldi, elektrikli battaniye sonu oldu

Bursa'da, elektrikli battaniyeden çıkan yangında Almanya'dan abisini ziyaret etmek için gelen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki ağabeyi İbrahim Yiğeman'ı ziyaret etmek için uzun zamandır yaşadığı Almanya'dan Bursa'ya gelen 72 yaşındaki İrfan Yiğeman odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniye birden alev aldı.

Dumanları fark eden İbrahim Yiğeman bağırışlarını duyan komşuları kapıyı kırarak içeri girdi.Komşular İrfan Yiğeman'ı ve abisi İbrahim Yiğeman'ı evden çıkararak durumu itfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürkenİrfan Yiğeman ve ağabeyi İbrahim Yiğeman'a ilk müdahale itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri yaptı. Durumu iyi olan İbrahim Yiğeman ambulansta tedavi edilirken, kardeşi İrfan Yiğeman Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğeman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İrfan Yiğeman'ın cansız bedeni Muradiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.