Alman turist evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek başına yaşayan Alman turist ölü bulundu.

Bir süredir Side'de yaşamını sürdüren ve 20 gün önce Ilıca Mahallesi Kumköy mevkiinde bulunan Sedir Sitesinde bir eve taşınan Alman vatandaşı Peter Hans Gerold (73) tek başına kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, yaşamını tek başına sürdüren Peter Hans Gerold'a yemek yapıp götüren komşuların eve gitmesiyle ortaya çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine siteye gelen jandarma ekipleri yaşlı Alman vatandaşının cansız bedeniyle karşılaştı. Gerold'un cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.