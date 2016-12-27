Alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi

Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kumbağ ve Barbaros'un ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği işbirliğinde Süleymanpaşa'nın merkez mahallelerindeki alkollü mekanlarda da denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve birim müdürlerinin de katıldığı denetimlerde, 14 alkollü mekan Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Gece geç saatlere kadar sürdü

İş yeri açma ruhsatı, canlı müzik ruhsatı, genel temizlik, halk sağlığını olumsuz etkileyecek diğer etmenler, teknik ve hijyenik şartlar ile alkollü mekanlarda uyulması gereken durumların gözden geçirildiği denetimler geç saatlerde sona erdi.

"Halkımızın kaliteli hizmet alması adına denetimlerimiz devam edecek"

Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu usule uygun olmayan mekanlara, gerekli uyarı ve işlemler yapılırken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptığı açıklamada, "İşletmelerimizin kurallara uygun şekilde ticari faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve vatandaşlarımıza hijyenik ortamda kaliteli hizmet sunmaları açısından denetimlerimiz devam ediyor. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yaptığımız denetimlerde onlar da işin asayiş yönünü koordine edip vatandaşlarımızın huzurlu ortamlarda eğlenmelerini sağlıyorlar. Süleymanpaşa Belediyesi olarak halkımızın kaliteli hizmet alması adına denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.