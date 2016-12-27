Aliağa’da ’Atatürk Yol Koşusu’na yoğun ilgi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına her yıl düzenlenen "Atatürk Yol Koşusu" gerçekleştirildi.

Aliağa ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde "Atatürk Yol Koşusu" yapıldı. İlçe genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan koşu yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, koşu sırasında kıyasıya bir mücadele verdi. Koşunun ardından koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri Cumhuriyet Meydanında verildi.